Mbappè e gli scarpini di Ribery: “I miei genitori risparmiavano per comprarmeli, ora…”

“Nel 2008 i miei genitori risparmiavano per comprarmi la prima edizione delle Mercurial Pink Panther indossate dal grande Ribery. Ora, nel 2020, indosserò la nuova versione nella finale di Champions League. Un post con evidenti fini pubblicitari, ma tutt’altro che banale quello di Kylian Mbappè, stella del PSG, che stasera sfiderà il Bayern per vincere la massima competizioni continentale per club. E con Franck Ribery, che proprio con i bavaresi ha avuto gioie e dolori nella coppa dalle grandi orecchie, come ispiratore per l’allora piccolo Kylian.

***Linetty, niente Fiorentina: va al Torino. Le cifre dell’operazione***