Mazzarri, stavolta è finita davvero. Ecco la decisione del Torino

Walter Mazzarri non sarà più l’allenatore del Torino. È questa la decisione presa da Urbano Cairo dopo la pesante sconfitta contro il Lecce al Via del Mare (4-0), la terza in pochi giorni dopo i ko contro l’Atalanta (7-0) e quello contro il Milan in Coppa Italia. Come riporta Sky l’aereo della squadra insieme al presidente Cairo e alla dirigenza è atterrato a Torino dopo la mezzanotte mentre l’allenatore è rimasto a dormire a Lecce per la febbre. Si attende solo l’ufficialità per l’esonero di Mazzarri, al suo posto dovrebbe arrivare Moreno Longo.

