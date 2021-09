Mazzarri il ritorno: “Il Cagliari non mollerà mai, tante le offerte rifiutate”

Dopo l'esonero patito al Torino due stagioni fa, il tecnico di San Vincenzo è tornato in pista

"Il Cagliari ha bisogno di un allenatore sempre sul pezzo: ha trovato la persona giusta". Super-motivato, Walter Mazzarri il giorno della sua presentazione al club rossoblù ha fatto capire che si farà trovare pronto e risolleverà le sorti della formazione isolana. "I tifosi vogliono una squadra che non molli mai e l'avranno, alle parole preferisco i fatti. Perché ho detto sì? Le intenzioni ed i programmi di questa società mi hanno colpito positivamente, il presidente mi è piaciuto e faremo un buon lavoro insieme. Il calcio senza tifo? Non fa per me, ecco perché ho rifiutato tutte le offerte che mi erano arrivate l'anno scorso".