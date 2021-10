Mauro: “Hanno distrutto l’arbitro. Basta alla dittatura della moviola”

Massimo Mauro critica con parole forti il Var e il suo uso all'interno delle partite. Ecco la sua dichiarazione

Uno di questi è Massimo Mauro. L'ex calciatore della Juventus ha attaccato il Var e il suo uso all'interno delle partite con parole molto pesanti. Ecco la sua dichiarazione al Corriere dello Sport: " Hanno distrutto l’arbitro. I calciatori non ne possono più della dittatura della moviola. In privato non c’è un calciatore che parli bene del Var. Quando fu introdotto il Var, chi ha buona memoria ricorderà interventi di calciatori importanti che espressero questi concetti. Poi, evidentemente furono richiamati dai club e invitati a non mettere in discussione la novità”.