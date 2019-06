Mauro: “Cinesi piccole e rapide, ma vinceremo. Segnare? L’importante è dare il 100%”

Un girone chiuso al primo posto, tanto entusiasmo, ma soprattutto tanta voglia di non fermarsi adesso. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale femminile Ilaria Mauro ha parlato in vista dell’impegno contro la Cina, valevole per gli ottavi di finale della rassegna iridata. Eccole riportate dal sito della FIGC:

“Hanno segnato Barbara, Aurora e Cristiana (Bonansea, Galli e Girelli, ndr), ovviamente mi farebbe piacere fare gol nella prossima partita, ma siamo un gruppo talmente unito che non conta chi gioca o segna, l’importante è dare il 100% in allenamento. Poi starà alla CT decidere chi mandare in campo, di solito lo comunica poche ore prima della gara. Davanti abbiamo caratteristiche diverse: a me piace fare la guerra, proteggere la palla, mentre Giacinti è veloce e sa rendersi pericolosa in contropiede sui lanci di Giugliano, come nel Milan. Sabatino invece è un’Inzaghi d’area di rigore”.

Quindi, il focus sulle prossime avversarie: “La Cina è un’avversaria molto ostica,nel girone ha giocato tre partite molto buone. Sono piccoline e molto rapide: queste squadre ci mettono sempre in difficoltà, ma troveremo il modo di batterle. Siamo molto concentrate, andare ai Quarti sarebbe una cosa allucinante“.