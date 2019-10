Mauri infierisce: “Montella ci ha messo del suo, come si fa a fare quel cambio?”

“Le proteste arbitrali? Montella ci ha messo del suo nei cambi, come si fa a mettere Sottil contro Lukaku? Ribery ha sbagliato a protestare così, però capisco la rabbia per la sostituzione, ci teneva molto a fare bene”. Lo ha detto Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, commentando a Radiosei il successo dei biancocelesti ieri al Franchi: “E’ una vittoria fondamentale soprattutto per la classifica, così resta vivo il sogno Champions. Il migliore? Dico Lucas Leiva ma mi è piaciuto molto anche Correa”.