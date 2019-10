Mattei: “De Paul? Il Franchi lo fischierà. Fiorentina può puntare alle coppe”

Luca Mattei, doppio ex di Fiorentina e Udinese, ha parlato a Telefriuli: “Per l’organico che ha l’Udinese dovrebbe avere una classifica migliore. La Fiorentina sta dimostrando di avere una rosa molto competitiva, molto più forte dell’anno scorso. Se confermano quando mostrato contro il Milan i viola potrebbero cercare di puntare ad un piazzamento per le coppe. De Paul? Conoscendo la tifoseria viola appena toccherà il pallone lo fischieranno in 40mila, ma se dimostra di avere carattere potrebbe essere uno stimolo per lui e un vantaggio per l’Udinese”.