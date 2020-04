Mattarella: “Stiamo per vincere lotta contro virus, indispensabile mantenere rispetto misure”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pubblicato un breve videomessaggio agli italiani:

In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. Rimane oggi indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus o, quanto meno, quella per ridurne al massimo la pericolosità. Coltiviamo speranza e fiducia di poter sconfiggere il Coronavirus e desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza.