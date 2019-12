Mati Fernandez torna a casa: firmato contratto con i cileni del Colo Colo

Trentaquattro anni da compiere il prossimo maggio, Matias Fernandez ha deciso di tornare a casa. Dopo tredici anni spesi prevalentemente in Europa, il centrocampista ex Fiorentina ha difatti firmato un nuovo contratto con il Colo Colo, la squadra che lo lanciò nel grande calcio da grande promessa dopo una stagione con 30 reti segnate in 44 presenze ad appena vent’anni. A renderlo noto è proprio il club cileno attraverso il profilo Twitter.