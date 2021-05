Mastella: “Non vogliono il Benevento in A, Mazzoleni ha interessi a Cagliari”

Le parole di fuoco del sindaco di Benevento che si fa portavoce dell'intera città, penalizzata, a suo dire, dal Var Mazzoleni

«In Benevento-Cagliari c’è stato un errore di protocollo Var: un danno per la società e la città di Benevento. Gli avvocati si stanno mobilitando per chiedere un risarcimento danni. Le Streghe hanno una proprietà tipicamente italiana, cosa sempre più rara nel nostro calcio. Se ci vogliono fuori dalla Serie A, basta dirlo. Doveri è stato incapace di annullare la chiamata di Mazzoleni. Quest’ultimo è recidivo: a Napoli ha favorito lo stesso Cagliari, a discapito nostro. Sarà una coincidenza, ma è molto strano. Un'ammissione di colpa avrebbe placato gli animi, tutta Italia è d’accordo con noi. Mia moglie, la senatrice Sandra Lonardo, ha mosso un’interrogazione parlamentare riguardo gli interessi della famigliaMazzolenia Cagliari. Non vogliono tre squadre campane in Serie A».