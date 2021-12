Massimo Ferrero arrestato: il presidente della Samp è già in carcere

Altro che esonero di D'Aversa, il presidente della Samp alle prese con situazioni ben più gravi. Contestati reati societari e bancarotta

Mentre i rumors delle ultime ore lo davano alle prese con il possibile esonero di D'Aversa in favore di Stankovic, arrivano novità di ben altro tenore per il presidente della Sampdoria. Come riporta l'Ansa, infatti, stamattina Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un'inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. La squadra ligure non sarebbe tuttavia coinvolta nelle indagini. Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari.