Massacro di allenatori a Genova. D’Aversa a un passo dall’esonero

La città cambia i propri tecnici a brevissima distanza l'uno dall'altro

Dopo il clamoroso addio di Shevchenko a pochissimi giorni da Fiorentina-Genoa, potrebbe saltare un'altra panchina in Serie A. Stavolta, è la Sampdoria il club pronto a silurare il proprio allenatore. Come riporta gazzetta.it, manca soltanto l'ufficialità dell'ormai certo esonero di Roberto D'Aversa. Il tecnico paga le ultime tre sconfitte consecutive ed un periodo senza vittorie in Serie A che dura dal 10 dicembre. A raccogliere il suo testimone dovrebbe essere Marco Giampaolo che, però, dovrà prima liberarsi dal Torino.