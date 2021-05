Masini: “Con Commisso non è cambiato nulla. Servono uomini di calcio”

Il cantante Marco Masini, tifosissimo della Fiorentina, è intervenuto oggi a Cittaceleste Tv. Queste le sue parole: “Commisso? Tutta la città desiderava un cambio di proprietà, ma dal punto di vista sportivo le cose non sono cambiate...

"Commisso? Tutta la città desiderava un cambio di proprietà, ma dal punto di vista sportivo le cose non sono cambiate molto. A Commisso non si può rimproverare nulla dal punto di vista degli investimenti, ma credo che al comando di un’azienda debba essere messo un interditore del settore di competenza. Con la Lazio mi aspetto una Fiorentina che si difende ed una Lazio che attacca a pieno organico. La Lazio è favorita, ma noi abbiamo bisogno di punti per salvarci. Penso che la squadra di Inzaghi abbia buone possibilità di qualificarsi alla prossima Champions e tiferò per lei visto la gara che dovrà recuperare con il Torino".