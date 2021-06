Martorelli sicuro: “Ci sono ancora allenatori che ambiscono alla Fiorentina”

Il noto procuratore: "Vicenda Italiano gestita male nei tempi e nei modi"

"Nasce male, era una situazione che doveva venir fuori a cose già fatte. Italiano è un tesserato dello Spezia, se c'era la volontà di prendere un allenatore che neanche un mese fa ha rinnovato, dovevano fare le cose entro breve tempo. Così Italiano, a prescindere dalla Fiorentina, non sarà più l'allenatore dello Spezia ma la Fiorentina se non paga la penale non fa l'accordo con lui. Stavolta, va riconosciuto, non c'è stata la migliore gestione: serviva velocità e lavoro sotto traccia".