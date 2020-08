Martorelli: “Conferma Iachini? Bene, ma serve un grande mercato. Mandzukic da prendere al volo”

Intervistato da Lady Radio, il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato di Beppe Iachini e del prossimo mercato della Fiorentina:

La squadra chiude il campionato con un bilancio positivo. Queste ultime settimane permettono alla proprietà di guardare con fiducia alla prossima stagione. Adesso però servono giocatori di un certo livello. Se si vuole innalzare la qualità della rosa servono giocatori forti. Iachini? I dirigenti hanno capito che il gruppo era compatto ed in sintonia con l’allenatore. Hanno di dare continuità a questo percorso. La società non ha voluto intaccare questo equilibrio, ora tocca a Iachini rispondere sul campo. Mandzukic alla Fiorentina? La Juventus ha fatto una scelta non positiva a lasciarlo andare perché le avrebbe fatto comodo. Se sta bene fisicamente è da prendere domattina (La scheda del giocatore)”.