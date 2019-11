Il Napoli è ufficialmente in ritiro punitivo, dopo i risultati deludenti ottenuti in campionato nelle ultime giornate. Chi non ha preso benissimo la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis è Carlo Ancelotti, da sempre contrario a queste punizione. Il tecnico emiliano afferma:

Non sono d’accordo ma accetto la decisione del presidente, ognuno deve svolgere il proprio lavoro e rispettare i ruoli. La notizia del giorno non deve essere quella del nostro ritiro, ma il fatto che dobbiamo giocare una gara fondamentale per il nostro cammino in questa Champions League.