Mareggini: “Meret ha doti per diventare uno dei migliori portieri in Italia”

Redazione VN

L'ex portiere della Fiorentina, Gianmatteo Mareggini, ha parlato a Radio Kiss Kiss del dualismo in casa Napoli per la porta:

"Dualismo Meret-Ospina? Conosco Alex per averlo allenato nelle giovanili della Nazionale. E’ un ragazzo straordinario con doti eccezionali. E’ un po’ silenzioso, sembra timido ma è un gran lottatore e quindi sul profilo caratteriale il dualismo gli sarà da stimolo. Ospina è un signor portiere, avere due numeri uno per Spalletti non sarà un problema. Saranno più loro che se la disputeranno cercando di mettersi in mostra in allenamento e durante le partite. Da allenatore punterei su Meret, ha una tecnica che pochi portieri hanno in Italia. Bisogna che abbia più fiducia per emergere completamente in una piazza come Napoli. L’anno scorso qualche infortunio l’ha un po’ frenato, ma le porte del futuro della Nazionale sono aperte per lui".