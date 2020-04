Marchisio ricorda il gol alla Fiorentina: “Non capivo nulla”

Intervenuto a Juve Tv, l’ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, ha ricordato anche il primo gol segnato in Serie A con la maglia bianconera, quello alla Fiorentina il 24 gennaio 2009 (vittoria della Vecchia Signora per 1-0, ndr)

In quel momento non capivo nulla. In quella partita mentre stavamo entrando avevo due tipi di tacchetti differenti, sono tornato indietro e me le sono cambiate. Poi quella non è un’esultanza, non capivo nulla mandavo baci a tutti.