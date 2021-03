Marchionni: “Sono incredulo. Vi racconto come è cambiato lo spogliatoio”

L’ex viola Marco Marchionni, attuale allenatore del Foggia, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole:

Sono rimasto un po’ incredulo, perchè Prandelli era tornato a casa sua. Una scelta del genere è da valutare a 360 gradi, nelle sue parole ho letto intatto l’amore per la città e per i tifosi, credo che non volesse tradire Firenze. Non penso che il problema fosse di campo. Tutti ci ricordavamo il Prandelli di prima, ma per costruire quella Fiorentina ci volle del tempo. Probabilmente la questione è stata più emotiva, chi lo conosce sa interpretare quelle parole della sua lettera. Che il calcio sia cambiato è sotto gli occhi di tutti, ai miei tempi nello spogliatoio c’era un rispetto diverso per gli anziani, oggi sono gli stessi club che tutelano di più i giovani perchè magari hanno un valore economico maggiore.