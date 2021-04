Marani sulla Superlega: “Trattamenti diversi sull’indebitamento? Non è giusto”

"Il tema dell’indebitamento doveva venir fuori anche qualche anno fa per squadre come la Fiorentina, il Palermo, il Bologna"

Intervenuto in vista dell'incontro tra Fiorentina e Bologna in programma nel fine settimana, Matteo Marani , giornalista di Sky Sport , ha parlato così ai microfoni di Lady Radio sul delicato argomento della Superlega:

"Superlega? Io vengo da un calcio più democratico, dove la Fiorentina vinceva due scudetti e il Bologna sette. Un campionato aperto per molti anni, come il Vicenza che vinceva la Coppa Italia. Penso che quel calcio fosse più livellato e che abbia fatto la fortuna del calcio italiano. Se vincono sempre le stesse squadre, il sistema collassa. Più squadre vincono, più l’interesse aumenta. Le regole devono essere uguali per tutti, è l’ABC della correttezza sportiva. Manca una classe dirigente nel calcio, le grandi hanno fatto numerosi danni e ora viene alla luce il tema dell’indebitamento, ma doveva venir fuori anche qualche anno fa per squadre come la Fiorentina, il Palermo, il Bologna. Se è valso per le squadre più piccole, perché le grandi devono avere un salva condotto? Questa differenza mi indigna e mi fa arrabbiare"