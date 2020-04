Marani: “Dialettica tra governo e mondo del calcio non è stata così chiara”

Matteo Marani, vice direttore di Sky Sport , ha commentato a Lady Radio il futuro del calcio italiano:

L’indicazione è che dal 4 maggio si possa riprendere gli allenamenti ma la dialettica tra Governo e mondo del calcio non è stata così chiara. Tornare a allenarsi per il calcio sarebbe importante perché significherebbe riattivare la macchina. Credo che il campionato vada concluso con qualunque tipo di soluzione ma vada concluso, più da Giugno e Luglio che Maggio che vedo come previsione ottimistica. Etica del calcio? Dal punto di vista dei medici c’è un problema nel problema perché devono garantire la salute dei calciatori e non esserne responsabili dal punto di vista giuridico. Immagino che il protocollo sia difficile, al di là dei tamponi anche la gestione dei ritiri perché metà della Serie A non ha strutture all’altezza. Immaginare un ritiro permanente è molto difficile.