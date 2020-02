Maran su Simeone: “Non segna? Per me sta giocando alla grande, gli ho fatto i complimenti”

Tra poco il Cagliari scenderà in campo (alle 18) contro il Parma. Nella conferenza stampa di presentazione Rolando Maran, tecnico dei rossoblù, ha parlato anche dell’ex viola Giovanni Simeone (parole riportate da Radio Sportiva):

Contro l’Inter ha fatto una grande partita, lottando su ogni pallone e dimostrando una condizione fisica invidiabile. Fa tutti i movimenti che gli chiedo, gioca per il gruppo, aiutando i compagni e facendo salire la squadra. Il gol che manca? Non è un problema, arriverà, io gli ho fatto i complimenti per come sta giocando.