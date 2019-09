Maran si coccola Simeone: “Positivo e professionista serio, ricorda il padre”

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche dell’ex viola Giovanni Simeone nel corso dell’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport: “La rete segnata contro il Parma rappresenta l’essenza di questo giocatore. Simeone è un attaccante di temperamento e carattere. In queste qualità ricorda proprio il padre, il Cholo Simeone. E’ un professionista serio, mette grande entusiasmo nel lavoro che fa ogni giorno in allenamento. Inoltre trasmette questa sua voglia di fare a tutti i compagni, è positivo per il gruppo”. CHIESA SI RACCONTA: “ESORDIO A TORINO IL GIORNO PIU’ BELLO. IL MIO SOGNO…”