Maran: “I due gol della Fiorentina? Se rallentiamo, diventiamo vulnerabili”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche dei due gol subito dalla Fiorentina (parole riprese da Cagliarinews24.com):

La sosta non deve spezzare il nostro ritmo, chi è rimasto ad Assemini ha potuto lavorare. Sono test come quello col Lecce che devono darci continuità. Le neopromosse hanno una marcia in più agonisticamente, non potremo permetterci di fare un centimetro in meno. I due gol subiti contro la Fiorentina sono il segnale che se rallentiamo diventiamo normali e vulnerabili. Mai abbassare la guardia.