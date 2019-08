Maradona venera De Rossi: “Quando passa DDR dobbiamo farci il segno della croce”

Ormai Daniele De Rossi non è più un giocatore raggiungibile per la Fiorentina, ma, vedendo come è stato accolto in Argentina, non ci sono dubbi sul fatto che la sua sia stata una buona scelta: i tifosi sono in visibilio, e tra di essi ce n’è uno in particolare che ha in serbo parole veramente speciali, un certo Diego Armando Maradona.

Il Pibe ha parlato ad ESPN dell’arrivo dell’ex capitano della Roma: “Ha riempito la mia anima – ha detto – è un ragazzo milionario, poteva scegliere qualsiasi posto dove andare a riposarsi. E invece viene qui, al Boca, a vedere la Bombonera, a scegliere l’Argentina. Quando passa De Rossi dobbiamo farci il segno della croce”. Quasi santificato. Niente male davvero…