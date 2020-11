Maradona e Baggio, quella volta che il Pibe incoronò il Divin Codino

Sulle pagine del Corriere Fiorentino troviamo un aneddoto, raccontato da David Guetta, che ci riporta indietro fino al 1989 e ha come protagonisti Maradona e Baggio. Dopo un Napoli-Fiorentina, terminato 3-2 per i partenopei, capaci di ribaltare il doppio vantaggio viola, Diego Armando Maradona parlò di Roberto Baggio con parole al miele. Il Divin Codino aveva segnato la rete del momentaneo 0-2 saltando tutta la difesa azzurra, per un gol meraviglioso, e il numero 10 argentino commentò: “Baggio potrebbe diventare il numero uno al mondo, ha tutte le qualità tecniche per diventare il più forte degli anni ’90”. Il fantasista viola accolse con grande stupore questa investitura così pesante, arrivata da Maradona in persona.