Manzuoli sulla ripresa: “Se poi ci fosse un positivo nelle squadra, stop di altri venti giorni”

Così Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina, ospite a Radio Sportiva:

Sui protocolli per la ripresa degli allenamenti: sono delle regole generali che dovrà seguire anche tutta la popolazione, per non vanificare gli sforzi del lockdown. L’attività deve essere ripresa in una sicurezza che offra ampi margini. Su un possibile nuovo caso positivo in una squadra di calcio, vorrebbe dire bloccare tutto per altri 20 giorni, quindi annullare il campionato. Pallone vettore di possibile contagio? Il pallone di per sé non è contagioso, ma ricordiamo i comportamenti dei giocatori, quando si soffiano il naso in campo o la saliva che va sul terreno di gioco. Il pallone che ci va sopra può diventare veicolo del virus. Giocatori che sono risultati positivi? Di solito dopo queste forme non abbiamo postumi invalidanti ma tra coloro che l’hanno avuto sembra lasci una forte debilitazione. E’ un virus nuovo, che non si conosce e qualche volta da delle alterazioni, delle infiammazioni inorgani tra cui anche una possibile miocardite. Io rifarei completamente l’idoneità prima di rimettere in campo un giocatore che ha avuto il covid.