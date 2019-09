Mangia: “Non capisco il momento negativo di Chiesa”

Ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato Devis Mangia, ex commissario tecnico della nazionale under 21:

Sinceramente non capisco cosa abbia Federico Chiesa, ieri protagonista di una prestazione sotto tono in nazionale. È normale che possa andare incontro a momenti negativi di forma. Ciò che conta è che i giovani come lui trovino una certa continuità di rendimento nelle partite più importanti. L’obiettivo sarà quello di arrivare alla competizione europea nelle migliori condizioni possibili.