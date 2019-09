Mandzukic out per Firenze: il motivo è il mercato. Il croato pensa agli States

Come vi avevamo raccontato questo pomeriggio, tra i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta in terra toscana della Juventus non ci sarà Mario Mandzukic. Il centravanti croato, ai margini del nuovo corso tecnico bianconero, prima è finito fuori dalla lista-Champions, poi ha deciso, d’accordo con il club, di non prendere parte alla spedizione per Firenze. La possibilità di approdare ad un campionato oltreoceano, del resto, per l’ex Bayern, può diventare sempre più concreta. Pare, infatti, che Mandzukic abbia ricevuto due offerte davvero importanti economicamente parlando: una dalla Major League americana, l’altra dal Qatar. Probabile, allora, che il croato dica a breve addio alla Juve.