Mandzukic, la concorrenza è alta. C’è un ex tecnico viola pronto ad ostacolare la Fiorentina

Torino e Napoli tengono d’occhio Mandzukic, come ovviamente la Fiorentina , per i loro progetti futuri, ma ad Istanbul sono convinti di essere in pole position per l’ex centravanti di Juve e Bayern (LA SCHEDA). L’avventura in Qatar dell’ex attaccante di Bayern Monaco, Atletico Madrid e Juventus, ha avuto vita breve. In Turchia si parla di un contatto con il Galatasaray allenato dall’ex viola Terim con l’attaccante croato 34enne che si è separato dall’Al Duhail. Lo scrive DdD