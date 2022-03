Mancini: “Vogliamo vincere il Mondiale”. E dà una speranza a Biraghi

"Emerson Palmieri è arrivato mezzora fa" la frase del Ct da Coverciano. Giovedì con la Macedonia spazio al capitano viola?

Sono ufficialmente iniziati i lavori dell'Italia a Coverciano in vista del playoff di qualificazione al prossimo Mondiale. Giovedì c'è la sfida contro la Macedonia del Nord a Palermo e, in caso di vittoria, gli azzurri affronteranno poi una tra Portogallo e Turchia in finale (in trasferta). Roberto Mancini ha parlato oggi in conferenza stampa e ha detto: "Il nostro obiettivo è vincere il Mondiale, per vincere il Mondiale dobbiamo vincere queste due partite. Vogliamo andare al Mondiale per vincerlo. Sono fiducioso perché so di avere bravi giocatori e professionisti che hanno costruito dal nulla una vittoria all'Europeo quando nessuno ci credeva".