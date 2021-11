Mancini verso Italia-Svizzera: “Belotti probabile dall’inizio”

Le parole del CT alla vigilia del match decisivo per le qualificazioni al Mondiale di Qatar

Vigilia di Italia-Svizzera, gara decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. In conferenza stampa Roberto Mancini ha detto: "I ragazzi sono tranquilli ma concentrati. Domani sarà una gara difficile. Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po' per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase. Barella sta bene. Belotti ha chance di giocare dall'inizio, ma qualsiasi decisione prenderemo sono sicuro che giocheremo bene. Il Gallo l'ho visto bene, fisicamente non sarà al 100% perché viene da un infortunio serio. Magari non ha i 90 minuti, ma se riesce a fare qualche gol nei primi 60/65 minuti sarebbe meglio" ha detto il Ct azzurro.