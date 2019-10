Mancini su Chiesa: “Ha sentito una fitta, tornerà a casa”. Su Castrovilli…

Dopo aver parlato a bordo campo nell’immediato post gara di Italia-Grecia 2-0 (LEGGI), Roberto Mancini si è presentato nella sala stampa dell’Olimpico per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Queste le sue parole sulle condizioni fisiche di Federico Chiesa, uscito al 39° del primo tempo per un problema fisico (LEGGI): “Ha sentito una fitta e probabilmente tornerà a casa, come D’Ambrosio”. Il commissario tecnico azzurro ha poi parlato anche di Castrovilli: “Lui e Tonali avranno spazio nelle prossime gare”. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020