Mancini: “Nazionale maggiore? Speriamo di ricominciare a Settembre. Il mio consiglio ai giovani”

Il Ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato durante una conference call organizzata dal Bologna per il settore giovanile. Queste le sue parole riportate dall’ANSA:

Abbiamo organizzato qualche chat per salutare i ragazzi della nazionale maggiore e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo da novembre e speriamo di ricominciare l’attività a settembre. I calendari saranno un problema per tutti. A voi ragazzi dico, impegnatevi e allenatevi duro: se avete qualità tecniche e personalità sono pronto a chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra. Nel mio staff ci sono persone che monitorano il campionato Primavera e se ci sono ragazzi in gamba sono pronto a chiamarli. Per me l’età non conta: contano tecnica e personalità. Bisogna dare spazio ai giovani bravi, farli giocare e lasciarli anche sbagliare.