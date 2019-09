Mancini in conferenza: “Con la Finlandia non so ancora chi giocherà, specie in attacco”

Federico Chiesa, ma anche Andrea Belotti e Federico Bernardeschi: in vista di domani sera, Roberto Mancini non assicura il posto a nessuno. Il c.t. azzurro non si è esposto più di tanto parlando della formazione che domani sera affronterà la Finlandia, sfida valevole per le qualificazioni europee: “Sono una squadra compatta e in casa non ha subito neppure un gol, sarà una partita difficilissima, la più difficile del girone. Deciderò all’ultimo gli undici da mandare in campo, siamo reduci da un viaggio lungo e pesante, che ha influito non poco“. In attacco possibile panchina per Chiesa: favorito rispetto al viola Kevin Lasagna.