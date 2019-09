Mancini: “Il nostro obiettivo è vincere l’Europeo. Nessuna scusa, siamo l’Italia”

Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista ad Il Mattino:

Non possiamo andare all’Europeo non avendo come obiettivo di vincerlo. Siamo l’Italia, con la nostra storia, con la nostra tradizione. Nessuno si voleva prendere questa responsabilità. Tutti pensavano che ci sarebbero voluti anni per risollevare l’Italia, invece bastava andare a cercare quelli bravi ed avere il coraggio di far giocare i più giovani. Siamo messi benissimo nel gruppo, speriamo di qualificarci con la Grecia a Roma. Le avversarie per la lotta al titolo saranno la Francia campione del mondo, Spagna e Olanda, ma anche Germania e il Portogallo.