Dopo la cocente delusione con Gian Piero Ventura in panchina, la Nazionale italiana è ripartita alla grande con Roberto Mancini in sella. L’ex tecnico di Fiorentina, Inter e City ha lanciato molti giovani talenti in maglia azzurra ed ha ottenuto nelle qualificazioni verso Euro 2020 un filotto di vittorie storico, guadagnando appunto dieci trionfi in altrettante partite. “In squadra non avremo il fuoriclasse assoluto alla Messi – ha detto il c.t. quest’oggi a Sky Sport – ma ci sono tantissimi ottimi calciatori, molti dei quali giovani e talentuosi. Devono avere il giusto spazio nei loro club, le società dal canto loro devono sentirsi obbligate a dare la possibilità, a tutti questi ragazzi, di crescere e diventare giocatori importanti“.