Mancini: “Come fare per gli impegni della Nazionale a settembre? Chiameremo tanti giocatori”

“Ci sono giocatori che finiranno la stagione a fine luglio, altri un mese dopo: convocare a settembre un certo numero di calciatori come avveniva prima non sarà possibile, verranno fatte delle convocazioni allargate“. Il sito di Rai Sport riporta le parole del commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, che anticipa le sue mosse pensando a settembre, quando oltre ad una stagione (la 2020/2021) che dovrà ricominciare subito o quasi ci saranno anche le partite della Nazionale. “Sono un po’ preoccupato – dice Mancini – ma quando avremo le date certe prenderemo le giuste decisioni. Come sempre il campionato darà le sue indicazioni, seppur in un tempo più compresso rispetto alla normalità. L’Europeo rimandato permetterà a tutti i nostri giovani di arrivare al 2021 con maggiore esperienza“.