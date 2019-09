Malusci: “Caceres è già fondamentale, sarà sacrificato un centrocampista”

L’ex difensore viola Alberto Malusci è intervenuto oggi a Lady Radio: “La Fiorentina mi è piaciuta sabato. Credo che nelle prossime gare ci si indirizzerà verso un assetto tattico come quello di domenica. Ritengo l’innesto di Caceres importante, lo è stato sabato e lo sarà anche guardando al futuro. Lui è utile in tutte le zone del campo dietro, ha carisma, è entrato nel modo giusto contro la Juve. Lirola e Dalbert possono dare spinta e copertura. I 5 a centrocampo sono fondamentali. Uno dei centrocampisti sarà però il sacrificato per poter giocare con il 3-4-3. Un attaccante di ruolo davanti inevitabilmente andrà inserito. Ribery non si può togliere dal campo e nemmeno Chiesa. Montella ha molta più possibilità di scelta rispetto a Pioli nella rosa. Ha molti ricambi e opportunità. Gli uomini giusti da schierare li sceglierà in base all’avversario di volta in volta”.