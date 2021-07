Malore per Curreri degli Stadio. Sospiro di sollievo: “Sta bene”

Una brutta notizia che sta tenendo sulle spine i fan del gruppo e non solo

Una notizia che sta tenendo col fiato sospeso tutti gli appassionati di musica e non solo. Gaetano Curreri, cantante e frontman degli Stadio, ha avuto un malore durante un concerto. Il cantante si è sentito male e si è accasciato al suolo la scorsa notte mentre concedeva il bis durante un'esibizione a San Benedetto del Tronto. Curreri si trova adesso in terapia intensiva cardiologica all'ospedale Mazzoni di Ascoli. I primi soccorsi sono stati portati da un medico che assisteva al concerto, poi il trasferimento in ospedale. Massimo riserbo per quanto riguarda la prognosi. Lo scrive l'ANSA.