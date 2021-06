Malinovskyi: “Il migliore della Serie A? Non CR7, è meglio Muriel”

Il trequartista ucraino è sicuro: l'ex attaccante della Fiorentina è un grandissimo giocatore

L'ex Fiorentina Luis Muriel è reduce da una grande stagione. Sia in Europa che in campionato, l'attaccante colombiano ha fatto la differenza in casa Atalanta, come sottolinea lo stesso Ruslan Malinovskyi, trequartista ucraino della Dea. In un'intervista rilasciata nel suo Paese, ha detto: "Il più forte della Serie A? Di sicuro non è Cristiano Ronaldo. Ce ne sono altri, certamente migliori di lui. Io faccio un nome, quello del mio compagno di squadra Luis Muriel. E' un giocatore da Barcellona. Stranissimo che non sia in un top club. E' l'anima della squadra, in campo e nello spogliatoio".