Maldini sull’ex viola Pioli: “Ha tutte le caratteristiche del grande allenatore”

Il Milan ha trascorso un Natale da primo della classe e questo grazie anche al super-lavoro fatto dall’ex allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli. Il tecnico emiliano nel 2020 è stato l’artefice di grandi risultati per il club rossonero, come afferma lo stesso d.t. del Diavolo, l’ex capitano Paolo Maldini, in un’intervista a Dribbling:

Abbiamo ricostruito una squadra che aveva bisogno di essere rifondata e l’abbiamo affidata ad un tecnico che ha tutte le caratteristiche per essere definito un grande allenatore. Con Pioli c’è un rapporto sincero ed aperto, ci diciamo tutto ed è l’unico modo per ottenere quei risultati importanti che stiamo avendo.