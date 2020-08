Intervenuto in conferenza stampa, il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ha parlato delle strategie di mercato del club rossonero. Ricordiamo che al Diavolo piace anche Nikola Milenkovic. Queste le parole riportate da milannews.it:

Dobbiamo agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare e con giocatori superiori, potrebbero essere pochi ritocchi ma tutto quello che si farà è per migliorare quei ruoli in cui pensiamo che ci siano delle pecche.