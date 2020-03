Malagò: “Danno economico enorme se divieti e chiusure dovessero proseguire”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato così dell’emergenza Coronavirus:

Danno per lo sport se i divieti e le chiusure dovessero andare avanti? Rappresentiamo il 2% del PIL, più l’indotto. Fate voi. C’è un danno economico enorme, ma c’è anche un danno sportivo. Se ti annullo una competizione, valida per la qualificazione olimpica, la tua squadra avrà meno chance. Se hai una finale di Coppa del Mondo di un grande sport, che è a rischio, il danno per quella disciplina si proietta nel futuro. Ed è incalcolabile.