Maifredi: “Per la Fiorentina l’Europa è un dovere. E presto sarà Champions”

Storico ex allenatore del Brescia, Gigi Maifredi è intervenuto a Radio Bruno in vista della gara di lunedì. Queste le sue parole sulla Fiorentina: “La sosta può essere servita ai viola per prendere consapevolezza della sua forza. Obiettivo Europa? Certamente sì, quando hai giocatori come Ribery, Chiesa e Castrovilli devi puntare almeno all’Europa League. Il numero 8 mi aveva già colpito lo scorso anno in Serie B, lo vedo già pronto per aiutare la nazionale all’Europeo. Di Commisso mi ha colpito vedere un personaggio totalmente calato nella dimensione viola, è molto attaccato ai giocatori e a tutti gli aspetti della società. Mi sembra una persona che non si accontenta del basso livello, la conferma di Chiesa è stato un grande segnale, mi aspetto una Fiorentina che voglia lottare presto per la Champions. Ibrahimovic? Sarebbe un plus ma è anche un’incognita”.