Magic: da giovedì prende il via la Musement Cup. Scopri cos’è

Finita la prima fase con con le prime 10 gare di campionato, ripartirà la mitica Coppa Gazzetta, che da quest’anno prende il nome di Musement Cup, grazie al title sponsor della competizione che accompagnerà tutti i fantacalcisti di Magic in questa meravigliosa avventura con Musement che è la piattaforma digitale leader nella prenotazione di attività di viaggi. Eventi sportivi, attività turistiche, biglietti per attrazioni, percorsi gastronomici.

Quest’anno una formula tutta nuova metterà di fronte solo le prime 51.200 squadre classificate alla decima giornata della Classifica Generale. A seguire se la vedranno in 2 turni di gironi da 10 squadre dove a superare il turno sarà solo la prima classificata. Per i 512 abilissimi allenatori, ci sarà subito un premio: 1 Anker Soundcore Sport Air. Da quel momento in poi, scontri diretti fino alla finalissima che mette in palio 1 Apple iPad PRO 11 (64 GB) + Cover iPad PRO 11.