Magic Campionato: i punteggi della nostra redazione. Diteci i vostri

Magic, il grande gioco dedicato ai fantacalcisti italiani e non diventa ancora più interessante. Da questa edizione il format sarà tutto nuovo: saranno inclusi due turni finali di playoff ad eliminazione diretta e un Talent Show nella sede de La Gazzetta dello Sport, dove verrà premiato il più forte e talentuoso fantallenatore della stagione. I giochi-concorso proposti per la stagione 2019-2020 sono tanti e vi accompagneranno, settimana dopo settimana, per tutto l’anno, con in palio un montepremi complessivo di 250.000 €uro: una Jaguar F-Pace attende il primo classificato! E saranno tanti i fantacalcisti premiati. Anche la nostra redazione partecipa con diversi componenti, settimana per settimana vi daremo conto della classifica interna e se vorrete potrete confrontarvi con noi dandoci nei commenti il vostro risultato

CLASSIFICA DOPO LA PRIMA GIORATA

SQUADRA ALLENATORE PUNTI Spessissimo S.Pestuggia 97,5 Sanfrecce A.Lilloni 92,5 Lokomotiv Moseca F.Targetti 88,5 Monta Team P.Montalbano 82,0 Affari Tuoi FC I.Nathan 80 Rapid Win R.Vinciguerra 79,5 FC Bargellona S.Bargellini 73,5 Violanews redazione vn 72,5 Lido team F.Porta 70

