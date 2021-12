Maggio: “Progetto viola sta prendendo forma. Vlahovic come Cavani”

L'ex terzino: "A Firenze una grande avventura che mi ha fatto crescere. Stasera il Benevento sarà motivato"

Doppio ex di Fiorentina e Benevento, Christian Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Sono contento che la Fiorentina, dopo qualche anno di alti e bassi, sta avendo risultati positivi. Il progetto sta prendendo forma, c'è un allenatore bravissimo e dei giocatori forti. Il Benevento? Da qualche anno c'è una società e un presidente ambizioso, stasera mi aspetto una bella partita. Hanno tanti giocatori con esperienza in Serie A e per loro sarà una gara stimolante".

L'ex terzino (si è ritirato la scorsa estate) ha aggiunto: "Vlahovic? Al momento è un attaccante unico del suo genere, sta facendo qualcosa di incredibile. Per certi versi mi ricorda un po' il Cavani di Napoli, un giocatore che è dappertutto, che gioca per la squadra e che segna di continuo. La mia esperienza alla Fiorentina? Sono arrivato giovane ed è stata un'avventura importante, mi ritrovai in quella squadra preparata per fare la C1 e che fu ripescata all'ultimo in Serie B, e dopo una stagione ero in Serie A. Il passo fu grande e rimane una parentesi importante per me".