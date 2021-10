Lutto, scomparsa l’editrice del Brivido Sportivo. Le condoglianze di Violanews

Lutto nel mondo dell'editoria fiorentina

Questo invece il saluto che troviamo sul Brivido Sportivo.it: "Questa mattina la nostra editrice Beatrice Radulescu è prematuramente scomparsa. Una notizia terribile che ha scosso profondamente la nostra redazione che si stringe forte attorno al dolore del figlio Marco, del compagno Alessandro e di tutta la sua famiglia. Beatrice non era soltanto la nostra guida, era molto di più: una donna appassionata, forte e al tempo stesso affettuosa con chi ha avuto la fortuna di starle accanto. Una professionista straordinaria che ha dedicato gran parte della sua vita professionale al rilancio di un giornale storico come il “Brivido Sportivo”, creatura che amava incondizionatamente e che ha fatto crescere in questi anni con incrollabile determinazione. Il nostro gruppo, dai giornalisti al comparto amministrativo, passando per tutti i collaboratori, le è profondamente grato per quanto ci ha dato e, per onorarne la memoria, si impegna a portare avanti il suo lavoro con la stessa dedizione, forza e passione che lei ci ha insegnato.