Lutto nel calcio: a 21 anni è morto Perfection, ex giocatore della Roma. Il cordoglio della Fiorentina

Dramma nel calcio. Si è spento a soli 21 anni Joseph Bouasse Perfection, stroncato da un arresto cardiaco nella notte. Una storia tutta da raccontare la sua: arrivato alla stazione Termini con la speranza di diventare un giocatore professionista, il centrocampista di origine camerunese, classe 1998, ha fatto parte delle giovanili della Roma nel 2016 – dopo essere stato notato mentre giocava con la Liberi Nantes in terza categoria – e poi chiamato da Spalletti per qualche allenamento a Trigoria con Totti e compagni. Non riuscì a esordire in prima squadra.